Terapie intensive al collasso in Lombardia, due pazienti della provincia di Bergamo trasferiti al Cardarelli

La sanità lombarda è al collasso. In particolare, le Terapie intensive sono ormai al limite. Per queste ragioni una quarantina di pazienti saranno trasferiti in ospedali di altre regioni. E in Molise, al Cardarelli ne arriveranno due nelle prossime ore. Sono della provincia di Bergamo, la zona maggiormente colpita dall’infezione da Coronavirus. L’annuncio del presidente della Regione Lombardia, Fontana ma anche nel corso della conferenza stampa della Protezione civile nazionale.