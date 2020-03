Coronavirus, si aggravano le condizioni di un paziente: da Malattie infettive trasferito a Terapia intensiva. Non ci sono nuovi casi

Dall’Asrem arriva il consueto bollettino sulla situazione dei contagi da Coronavirus. Non ci sono nuovi casi. L’unica novità riguarda il peggioramento delle condizioni di uno dei pazienti ricoverati al Cardarelli in Malattie infettive che è stato trasferito a Terapia intensiva. Quindi la situazione è questa: quattro persone ricoverate in terapia intensiva, tre in rianimazione, dieci sono in isolamento domiciliare, tra le quali il paziente dimesso ieri. 470 i segnalati alle autorità sanitarie rientrati dal Nord.