Una luce rossa illumina la facciata dell’Asrem: sarà spenta solo quando l’emergenza sarà finita

Da ieri, venerdì 13 marzo, la Palazzina della Direzione della Asrem è illuminata da una luce rossa. “L’iniziativa – ha dichiarato il direttore generale, Oreste Florenzano – vuole essere il segnale di ringraziamento ai molisani per il senso civico dimostrato nella emergenza, a tutto il personale sanitario che in questi giorni di difficoltà sono in prima linea per garantire e salvaguardare la salute dei cittadini, ma anche il monito a non abbassare la guardia e a rispettare le regole.La luce sarà spenta solo quando l’emergenza sarà passata”, ha concluso.