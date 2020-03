Tre milioni di euro alla Protezione civile per la sanità pubblica. L’iniziativa dei portavoce 5Stelle in Parlamento

I portavoce al Parlamento del Movimento 5 Stelle hanno deciso di destinare tre milioni di euro alla Protezione Civile per sostenere il sistema sanitario pubblico in questo momento delicato. “Ci siamo dentro tutti, in questa emergenza Coronavirus. E tutti insieme possiamo uscirne, ognuno di noi facendo la propria parte – ha commentato la parlamentare molisana Rosa Alba Testamento – Martedi 10 e mercoledi 11 marzo si è già proceduto alla votazione della proposta, approvata quasi all’unanimità sulla piattaforma Rousseau. Ad oggi, i portavoce del MoVimento 5 Stelle hanno restituito ai cittadini 110 milioni di euro. Con questi soldi – ha aggiunto – siamo riusciti a fare tanto, dal Microcredito per le piccole e medie imprese ai fondi per le popolazioni alluvionate. E possiamo ancora fare tanto, ora, subito, per sostenere le nostre strutture sanitarie pubbliche nella battaglia contro il Coronavirus, in particolare per l’acquisto di macchinari, attrezzature e altro materiale sanitario per la terapia intensiva. Ci sono medici, infermieri, ricercatori, forze dell’ordine, personale sanitario, militare e civile che combattono in prima linea da settimane contro questo nemico invisibile. Ricordo a chi volesse autonomamente contribuire alla raccolta fondi per la creazione di nuove postazioni presso i reparti di terapia intensiva su tutto il territorio nazionale, che per fare una donazione basterà effettuare un versamento con causale “L’ItaliaChiamò” sul conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile: conto corrente di tesoreria 22330 intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile – CF 97018720587- IBAN: IT49J0100003245350200022330 – BIC: BITA IT RR ENT – CIN: J. Coraggio, facciamo la nostra parte e uniti ne usciremo. Siamo un grande Paese fatto da persone straordinarie”, ha concluso la Testamento.