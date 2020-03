Termoli, attesa per riapertura San Timoteo. “Restiamo a casa per contenere il contagio”

L’obiettivo è quello di riaprire quanto prima l’ospedale San Timoteo e di riorganizzare il personale nella struttura.

Non c’è ancora una data ufficiale ma l’Asrem sta operando per dare impulso a tutte le procedure di sanificazione necessarie all’interno del presidio sanitario di Termoli.

Intanto, in una nota della Asl abruzzese si legge che l’ospedale San Pio di Vasto resta Dea di I livello per accoglienza in urgenza di pazienti no Covid. Continuerà a ricevere pazienti del Basso Molise fino a quando non riaprirà l’ospedale di Termoli. Si attendono novità anche sul presidio di Larino.

A Termoli il sindaco Francesco Roberti ha ribadito la necessità di rispettare tutte le misure precauzionali imposte dalle ordinanze del Governo e locali, unico modo per evitare il rischio di contagio sul territori. Questo in attesa di capire come evolverà il quadro anche rispetto a tutte le persone che sono state in contatto con i pazienti positivi della città, a oggi dodici, e che si trovano in isolamento domiciliare. Solo nei prossimi giorni si potranno avere dati certi sul contenimento del contagio e anche questo aspetto evidenzia quanto sia importante restare a casa ed evitare di uscire se non strettamente necessario.

Altre due ordinanze del sindaco Roberti prevedono la sola vendita di tabacchi nei distributori della città che hanno anche i bar e bloccano la distribuzione di volantini pubblicitari porta a porta per evitare che eventuali offerte portino ad assembramenti.

Limiti anche per la vendita nei mercati di frutta e verdura dove si chiede di ampliare le distanze e di consentire la partecipazione ai mercati settimanali a soli espositori e spuntisti residenti a Termoli imponendo l’utilizzo di guanti monouso.

Continua senza sosta il reperimento di generi alimentari da destinare a coloro che devono rimanere in casa in questi giorni. L’emergenza Coronavirus ha creato una grande catena di solidarietà che insieme all’amministrazione comunale vede impegnate quattro associazioni di volontariato e protezione civile che si adoperano per cercare di reperire e consegnare generi alimentari e farmaci.

Con loro in prima linea ci sono anche i consiglieri comunali di maggioranza e gli assessori che tramite Centro Operativo Comunale hanno dato vita ad una task-force per cercare di soddisfare ogni bisogno.

Resta alta l’attenzione anche sul comparto produttivo. Un nuovo protocollo d’intesa tra il Governo e le parti sociali contiene una serie di misure cui le aziende dovranno sottostare. Per quanto riguarda la FCA di Termoli la prossima settimana sono previste delle fermate in buona parte dello stabilimento per consentire la sanificazione del plant. Lunedì è prevista una riunione del Comitato esecutivo per fare il punto della situazione e sulle coperture ai dipendenti ma anche per recepire e applicare il protocollo.

E per portare un sorriso di speranza si moltiplicano le iniziative in tutto il Basso Molise. Questo è il cartellone realizzato da una giovane famiglia di Bonefro all’ingresso del paese. “Andra tutto bene” ma con la collaborazione di tutti.