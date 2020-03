Nuova fuga dal Nord in treno. Toma: resta sempre valida la nostra ordinanza che impone la quarantena

Le notizie che arrivano dal Nord, in particolare dalla stazione centrale di Milano, che annunciano una nuova ‘ondata’ di partenze alla volta delle regioni del Sud ha immediatamente fatto ulteriormente salire il livello di allerta. Il presidente della Regione Toma ha fatto sapere che la sua ordinanza, firmata nei giorni scorsi per impedire nuovi contagi, è tuttora valida. Dunque, chiunque arrivi in territorio molisano attraverso il treno sarà identificato e obbligato a sottoporsi alla quarantena per tenere la situazione sotto controllo e scongiurare il rischio di nuovi contagi.