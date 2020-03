L’amministrazione comunale di Trivento aderisce all’iniziativa “#andrà tutto bene”

L’amministrazione comunale di Trivento aderisce all’iniziativa #andràtuttobene. In questo momento di emergenza coronavirus, nel ricordare a tutti i cittadini di rimanere a casa, a meno di motivi di salute, lavoro e particolari esigenze interpersonali, il Comune di Trivento aderisce alla iniziativa nata spontaneamente sul web: #andràtuttobene. Tra le sfide più grandi per i genitori – fa sapere il sindaco Pasquale Corallo – in questo tempo sospeso c’è quella di spiegare ai più piccoli cosa sta succedendo. Spiegare loro che tutti insieme dobbiamo rispettare delle regole, stando il più possibile a casa. Allo stesso tempo è importante rassicurarli sul fatto che “andrà tutto bene” e intrattenerli con attività creative e stimolanti. È attorno a questi pensieri – chiude Corallo – difficoltà e speranze che prende piede l’iniziativa: quella di colorare su un cartellone, un lenzuolo o un pezzo di stoffa un arcobaleno con la scritta “ANDRA’ TUTTO BENE” da appendere alla finestra per dare un messaggio di fiducia e speranza a tutto il paese. Facciamolo tutti, coloriamo Trivento #andràtuttobene”.