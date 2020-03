Coronavirus, fermo a 17 il numero delle persone risultate positive al test

Coronavirus, in attesa di nuovi aggiornamenti da parte dell’Asrem, gli ultimi dati, risalgono a quelli forniti dal direttore generale Florenzano, nel corso della puntata di Ingresso Libero, andata in onda, ieri sera su Telemolise. Ieri sera sette i tamponi eseguiti, tutti negativi. Dei 253 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza 17 quelli risultati positivi. Tre le persone ricoverate in Terapia intensiva, quattro nel reparto di Malattie infettive ed il resto in isolamento domiciliare. Il nuovo bollettino atteso in giornata.