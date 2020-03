Coronavirus, dimessa una delle persone ricoverate. Le autorità sanitarie molisane pronte a mettere in quarantena chiunque arrivi dal Nord

In un clima di preoccupazione e di incertezza, arriva finalmente una buona notizia, sul fronte della cura del Coronavirus. Una delle 17 persone ricoverate in ospedale è stata dimessa. Il tampone al quale è stata sottoposta è risultato negativo, dunque è tornata a casa dove tuttavia dovrà osservare un periodo di isolamento. Intanto oggi, 14 marzo, nel corso della consueta conferenza stampa del capo della Protezione Civile, Borrelli per l’aggiornamento dei dati sul contagio, un giornalista ha chiesto se il Molise stia operando bene, mettendo in quarantena tutti coloro che arrivano dal Nord e se altri presidenti di Regione possono adottare analogo provvedimento. La risposta è stata sì. “Il Molise ha pochi casi e dunque è più che legittimo cercare di contenere quanto più possibile il contagio”.

La domanda in seguito alla notizia della partenza in massa in queste ore, dalla stazione di Milano, alla volta del Sud, con i treni presi letteralmente d’assalto, in particolare il Milano-Lecce che ferma anche a Termoli. Chiunque arriverà alla stazione molisana sarà identificato e obbligato a rispettare la quarantena. Ricordiamo che sono circa quattrocento quelli che nei giorni scorsi si sono autodenunciati, una volta arrivati in Molise ed attualmente sotto controllo. L’obiettivo , ha spiegato il presidentedella Regione, è quello di fare in modo che non ci ciano nuovi casi di Covid 19.