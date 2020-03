Agnone – Centro Fidas chiuso, impossibile donare il sangue. L’appello: il servizio va riattivato

Ad Agnone si registrano disagi in seguito alla chiusura del centro Fidas per la donazione del sangue. Gli oltre cinquecento donatori e i medici volontari sono fermi perché la struttura è stata chiusa. Da qui la richiesta, pressante, che arriva dal centro altomolisano affinché il centro Fidas venga riattivato con urgenza. In un momento difficile come questo occorre fronteggiare l’emergenza anche attraverso la donazione del sangue, dalla quale possono dipendere molte vite umane.