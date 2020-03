Share on Twitter

Share on Facebook

Emergenza coronavirus, il gruppo comunale di Roccavivara della Protezione civile offre assistenza agli anziani e allettati. In collaborazione del servizio di Protezione civile regionale, il Gruppo locale di Protezione civile si è attivato per garantire la rete emergenza coronavirus a domicilio, così da offrire assistenza prevalentemente nei confronti degli anziani soli e delle persone allettate. Pertanto – fa sapere il vice sindaco Giovanni Di Nardo, nonché coordinatore di Protezione civile locale – coloro che avessero difficoltà nel reperire medicine, uscire di casa per acquisti alimentari e/o che necessitano di piccola assistenza possono farne richiesta ai seguenti numeri telefonici: Comune di Roccavivara, 0874 875087; sindaco Franco Antenucci, 3713900713;

vice sindaco, sig. Giovanni Di Nardo, 330311231. Considerato l’levato rischio, l’amministrazione comunale raccomanda, soprattutto le fasce più deboli della popolazione, di uscire solo se strettamente necessario e di adottare tutte le norme igieniche sanitarie prescritte.