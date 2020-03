Montenero: minorenni sorpresi a giocare in un campo. Il sindaco Travaglini: “Sono esterrefatto”.

Una decina di ragazzi minorenni sono stati identificati dalla Polizia Municipale e da uomini dell’Arma dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia perché sorpresi a giocare nell’area dei campi da tennis comunali. Lo fa sapere il sindaco Nicola Travaglini che ha commentato così: “Sono esterrefatto! Ma non tanto per il mancato rispetto delle regole da parte di questi ragazzi, ma soprattutto per l’assoluta assenza di controllo al quale probabilmente alcuni genitori li hanno abituati. Non pensavo che ce ne fosse ancora bisogno, ma vorrei ricordare ancora una volta che siamo in una fase di emergenza nazionale. Mi appello a tutti i genitori, affinché ricavino qualche minuto al giorno per spiegare ai propri figli cosa significa avere rispetto per la propria vita, oltre che per quella degli altri” ha concluso Travaglini.