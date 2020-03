Isernia. Donati due ventilatori polmonari al reparto di rianimazione del Veneziale

Buone nuove per l’unità di rianimazione dell’ospedale Veneziale. La famiglia Valerio – che opera in provincia di Isernia con diverse aziende – tra cui Smaltimenti Sud – ha infatti donato due ventilatori polmonari al reparto. Il bonifico è stato già fatto e dunque entro un paio di settimane al massimo si potrà contare su due macchinari di fondamentale importanza per i pazienti che non sono in grado di respirare autonomamente. Un aiuto concreto, dunque, per contribuire a superare l’emergenza, molto apprezzato da medici e infermieri della rianimazione del Veneziale, che hanno voluto ringraziare pubblicamente la famiglia Valerio per il bel gesto. Intanto ad Agnone alcune sarte hanno realizzato un centinaio di mascherine in TNT, il tessuto non tessuto. L’idea è stata molto apprezzata dalla Asrem che dopo averle distribuite tra il personale sanitario, ha inviato ad Agnone una scorta di questo particolare tessuto per farne realizzarne anche altre. E novità importanti arrivano anche per quanto riguarda il Santissimo Rosario. Grande la soddisfazione del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, per le ultime notizie sulla riapertura dell’ospedale. Già da settimane – ha detto – se ne stava discutendo, d’intesa con il comitato, con la Regione e la Asrem: “Ora – ha commentato Ricci – l’ospedale di Venafro è importante per la salute non solo dei nostri cittadini, ma anche di quelli del resto della regione”. Intanto il consigliere regionale Antonio Tedeschi va oltre la riapertura del pronto soccorso e ringrazia il commissario Giustini per aver firmato un documento in cui condivide ufficialmente l’idea di dare seguito a un accordo di confine tra il Molise e la Campania, da inserire nel nuovo piano sanitario. Questa – ha commentato Tedeschi – potrebbe essere un’ottima soluzione che nel lungo termine consentirebbe all’ospedale di Venafro di tornare a essere punto di riferimento per migliaia di pazienti.