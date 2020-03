Emilio Izzo chiede un kit di mascherine per le famiglie molisane

Emilio Izzo, portavoce del comitato ‘In seno al problema, ha chiesto alle istituzioni e agli organi preposti di attivarsi per far recapitare alle famiglie molisane, un kit di mascherine per meglio affrontare l’emergenza Coronavirus. “Inoltre – ha aggiunto – siamo convinti che si debba mettere in condizione almeno uno dei membri dei nuclei familiari di spostarsi per le necessità del caso in sicurezza. In caso contrario, si invitano le procure mettere in atto ogni azione a tutela dei molisani attraverso gli strumenti e gli uomini di loro pertinenza”, ha concluso.