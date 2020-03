Covid-19, attività di ambulatorio sospese fino al 3 aprile, garantite solo le prestazioni

I vertici dell’Asrem hanno deciso di prorogare fino al 3 aprile la sospensione delle attività di ambulatorio nelle strutture pubbliche e private accreditate con l’azienda sanitaria, comprese le attività di libera professione. Lo scopo – fanno sapere il direttore sanitario Maria Virginia Scafarto e il direttore generale Oreste Florenzano – è quello di limitare lo spostamento dei pazienti sul territorio aumentando il potenziale rischio contagio. Le prestazioni domiciliari di riabilitazione e quelle urgenti, oltre alla dialisi e le prestazioni per i pazienti oncologici, saranno garantite e non subiranno interruzioni. I pazienti già prenotati saranno contattati per il rinvio ad altre date di quanto già programmato. Analogo percorso per le prestazioni di laboratorio analisi.