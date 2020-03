Coronavirus, tampone in Abruzzo per paziente dell’Alto Molise

C’è un caso sospetto di Covid-19 in Abruzzo e riguarda un paziente proveniente dall’Alto Molise. L’uomo, di circa 60 anni, si è presentato all’ospedale di Castel Di Sangro per problemi di salute che si ripetevano già da alcuni giorni. Da protocollo è stato trasferito all’ospedale de L’Aquila ed è stato sottoposto al tampone, ora si attende l’esito. I sintomi comunque non sarebbero riconducibili al Coronavirus, l’uomo è in discrete condizioni di salute e non ha la febbre.