44 second read

44 second read

44 second read

Coronavirus, nuovo caso a Montenero di Bisaccia. I contagi in Molise salgono a 17

Share on Twitter

Share on Facebook

Sono in corso accertamenti su una donna di Montenero di Bisaccia risultata positiva al Coronavirus. Dalle prime informazioni su tratta di una donna che ha manifestato sintomi nel suo isolamento domiciliare, un cui si trovava dopo aver avuto contatti con la 61enne, la paziente 1, ricoverata in terapia intensiva. La donna è stata trasferita nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli. I casi in Molise salgono a 17. Seguono aggiornamenti.