Coronavirus, la solidarietà dei molisani. Partono le raccolte fondi per sostenere la sanità regionale

In queste ore di difficoltà e preoccupazione sono numerose le richieste, da parte di cittadini che intendono avviare campagna di raccolta fondi, destinati a sostenere la sanità pubblica molisani e gli operatori sanitari in prima linea. L’Asrem ha dato il proprio assenso alle seguenti campagne di finanziamento spontaneo attivate sulla piattaforma di crowdfuning:

Aiutiamo il Molise contro il corona virus

Aiutiamo l’ospedale Cardarelli

Covid 19 Molise #miprendocuradell’asrem

Rafforziamo la terapia intensiva di Campobasso

Il Molise con l’Asrem: Uniti contro il Covid-19

Molise anti-Covid 19.

In parallelo l’Asrem intyende dare il via ad una raccolta fondi in proprio per fa ronte alle esigenze legate all’emerenza sanitaria.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Azienda sanitaria regionale.