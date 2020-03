Coronavirus, “Andrà tutto bene” a Monteroduni per gli ospiti della Residenza dei Saggi

Share on Twitter

Share on Facebook

Anche la casa di riposo La Residenza dei Saggi di Monteroduni aderisce alla campagna social denominata “ #Andràtutto bene”.

L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare anche gli ospiti della struttura che, ormai da diverse settimane, continuano ad ascoltare notizie dai media nazionali. Insieme agli operatori hanno deciso anche loro di “colorare il virus”.

“È un segnale di positività e di allegria che intendiamo lanciare a tutta l’Italia che sta combattendo per uscire da questo momento particolare – afferma lo staff della struttura – ma soprattutto di vicinanza ai colleghi operatori, medici ed infermieri che quotidianamente affrontano mille difficoltà con il sorriso e la passione per il proprio lavoro che in questo momento particolare diventa anche una missione. Abbiamo bisogno di pensieri positivi e di sperare che andrà tutto bene!

L’arcobaleno, realizzato completamente dagli ospiti della struttura, colorerà la Residenza dei Saggi e contribuirà a portare un segnale di speranza”.