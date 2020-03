Progetto territoriale di pubblica utilità, il Comune di Trivento pubblica l’avviso per la selezione di sette lavoratori disoccupati. Il progetto riguarderà i seguenti ambiti di intervento: valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria; riordino straordinario di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico amministrativo; attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo. Chi può fare domanda: residenti in Molise, abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano sprovvisti; siano sprovvisti di trattamento pensionistico; siano stati interessati da licenziamento collettivo o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni volontarie; non percettori del reddito di cittadinanza. Il progetto avrà una durata massima di 12 mesi, non prorogabili, con un impegno di 20 ore settimanali per ogni lavoratore, pari a circa 80 ore mensili. Il finanziamento regionale è pari a 6.500 euro per ciascun lavoratore coinvolto. Le candidature vanno presentate entro il 26 marzo 2020.