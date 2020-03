Il Comitato di Campobasso della Croce Rossa smentisce la pubblicazione di documenti sui social

Il Comitato di Campobasso della Croce Rossa Italiana interviene sulla diffusione dell’elenco di persone che sarebbero venute a contatto con il giovane risultato positivo al Covid 19. Questa la posizione ufficiale dei vertici dell’ente. “Visti gli avvenimenti delle ultime ore e, soprattutto, i documenti sensibili che circolano sui social, il Comitato di Campobasso della Croce Rossa Italiana si discosta e dissocia da quanto sta accadendo visto anche che tali documenti recano la dicitura del Comitato REGIONALE Molise . Non si conosce la natura della pubblicazione di questo documento – è la precisazione – ed è stata comunque inoltrata, tramite i canali della Croce Rossa Italiana, la segnalazione di rimozione dell’atto. Il Comitato di Campobasso e tutta la Croce Rossa Italiana è a disposizione per l’Emergenza. Per qualsiasi comunicazione e chiarimento in merito, potete contattare la Sala Operativa Locale (S.O.L.) ai seguenti indirizzi: -email: c.o.cri.campobasso@gmail.com ; – Tel Fisso: 0874/979299 ; Tel Mobile (anche Whatsapp): 349/4925224.

Oppure contattare la Segreteria di Presidenza: -mail: campobasso@cri.it ; -Tel Fisso: 0874/979299