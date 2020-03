Emergenza Coronavirus, il SAE 112 offre il servizio di consegna farmaci e spesa alimentare in supporto al Comune di Trivento

Emergenza Coronavirus, il SAE 112 Onlus aderisce all’attività “Record”, in supporto al Comune di Trivento. I volontari dell’associazione offrono il servizio di consegna farmaci e spesa alimentare. Per tutti coloro che, per un qualsiasi motivo, siano impossibilitati a provvedere ai beni di prima necessità, potranno contattare il seguente recapito cellulare: 340.7522322. L’associazione SAE 112 Onlus, con sede a Termoli e presieduta da Matteo Gentile, è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale nata con lo scopo di assistere il cittadino in condizioni svantaggiate. L’Associazione è stata fondata da un nutrito gruppo di professionisti e tecnici specializzati molisani, con il dichiarato intento di costituire il punto di congiunzione tra il mondo del volontariato e gli Enti pubblici. Il SAE 112 impegna la totalità dei fondi raccolti per le attività assistenziali realizzate nell’ambito della Protezione civile.