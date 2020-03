Covid 19, intensificati i controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle misure imposte dal Governo

Share on Twitter

Share on Facebook

I Carabinieri e le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli sull’intero territorio regionale, per monitorare gli spostamenti delle persone e verificare il rispetto delle normative in vigore.

Denunciati all’Autorità Giudiziaria di Campobasso, dai Carabinieri della Stazione di Castropignano, due cittadini cinesi, fermati ad un posto di controllo al Bivio di Guardiaregia. I due , residenti nel capoluogo, hanno giustificato il loro spostamento per il recupero di un veicolo da uno zio residente nel Beneventano, motivazione non contemplata dal decreto in vigore.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo Limosano, hanno invece rintracciato un giovane rientrato dalla Lombardia nella serata di domenica, che non si era registrato, violando così quanto disposto dal Presidente della Regione Toma, con l’ordinanza dell’8 marzo.