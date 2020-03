Coronavirus, raccolta fondi della Shaman Records per dare una mano all’Asrem

Coronavirus, diamo una mano all’Asrem!

Bella iniziativa del gruppo dei giovani tityolari dell’etichetta discografica Shaman Records di Campobasso che hanno avviato una raccolta pubblica e volontaria di fondi per sostenere la sanità pubblica molisana in questo momento di grave emergenza.

”Nel nostro piccolo – afferma Daniele Pascale – cerchiamo di aiutare la sanità molisana in questo periodo di difficoltà. In Molise sono presenti 45 posti di terapia intensiva tra sanità pubblica e privata. Data l’emergenza Covid-19, è bene rafforzare questa disponibilità, per cercare ove possibile di fronteggiare l’emergenza stessa!

Abbiamo organizzato questa raccolta con Shaman Records per cercare di coinvolgere gli addetti ai lavori nel nostro settore, le persone che ci hanno conosciuto e tutti gli artisti che ci supportano ormai da anni”.

Questo il link con cui collegarsi per partecipare: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-l039-ospedale-cardarelli utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=m_pd+share-sheet