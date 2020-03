Coronavirus e audio falsi su whatsapp, la procura indaga per procurato allarme

La procura di Campobasso indaga sugli audio falsi circolati in rete sul ragazzo del capoluogo che ha contratto il coronavirus. In una nota il procuratore Nicola D’Angelo riferisce che è in corso una indagine per procurato allarme. Il riferimento è in particolare all’audio girato su whatsapp di un sedicente operatore sanitario contenente una serie di informazioni false come l’accertata positività al virus dei familiari del giovane di Campobasso che ha contratto il coronavirus, il ricovero della sorella e la frequentazione di diversi locali. Tutto circostanze rivelatesi non vere. “Del reato di procurato allarme – evidenzia ancora D’Angelo – oltre all’autore dell’audio saranno chiamati a rispondere anche coloro che, pur nella consapevolezza della falsità delle affermazioni, hanno divulgato ulteriormente lo stesso audio”.