Coronavirus, a Castel San Vincenzo spesa e medicinali consegnati a casa

Coronavirus, a Castel San Vincenzo una cooperativa consegna a domicilio farmaci e spesa. La notizia l’ha data il sindaco, Marisa Margiotta:

“Abbiamo il dovere di essere vicini ai soggetti più deboli e qui mi riferisco in particolar modo agli anziani, che stanno avendo le maggiori difficoltà a gestire la quotidianità in un momento così difficile per il nostro Paese. Per questo motivo ci siamo attivati mettendo a disposizione, attraverso la Cooperativa CSS , due persone che verranno impegnate, fino alla fine dell ‘ emergenza , nella consegna a domicilio di farmaci e della spesa”.

Così Marisa Margiotta, sindaca di Castel San Vincenzo, che precisa i termini del servizio. “Gli anziani, ma anche le persone che abbiano particolari necessità o emergenze, potranno richiedere l’aiuto dei due operatori contattando il numero del Comune – 0865 951131 – dalle ore 8 . 00 alle ore 14.00. A tutti daremo la giusta attenzione e una veloce risposta in termini di servizio. Questo è un momento in cui dobbiamo essere una comunità ancor più coesa – conclude Margiotta – aiutandoci a non far sentir solo nessuno”.