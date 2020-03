Primo caso di coronavirus a Campobasso. Si tratta di studente rientrato da Milano

Primo caso di coronavirus a Campobasso. La notizia tanto temuta, purtroppo è arrivata. Si tratta di un giovane del capoluogo, di 32 anni, studente di medicina Unimol che era stato in Lombardia, a Milano. “Il due marzo – è quanto ha riferito il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano – il giovane si è segnalato ai numeri preposti. In quei giorni Milano – ha continuato – non era zona rossa, e dunque il 32enne è finito in sorveglianza e non in quarantena. Nelle scorse ore ha accusato i sintomi del coronavirus ed è stato sottoposto al tampone, risultato positivo. Ora è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, con febbre”. L’Azienda Sanitaria e la Regione si sono attivate per l’indagine epidemiologica e per ricostruire la catena dei contatti. Lo stesso ragazzo sul suo profilo facebook, dopo che il suo nome e il suo volto sono circolati sui social e nei messaggi whatsapp, ha precisato di essere stato a Milano per motivi di assistenza sanitaria a un ammalato che doveva operarsi il primo marzo e il giorno successivo è tornato perchè l’intervento era stato annullato.

“Al rientro – ha scritto – mi sono subito segnalato al numero predisposto e ho seguito il protocollo, la chiamata – ha specificato – è registrata peraltro”. Il 32enne ha riferito ancora che per precauzione personale ha ridotto al massimo i contatti “che – ha scritto sempre su facebook – sono stati tutti ricostruiti. Inoltre da venerdì sono stato totalmente isolato nella mia camera perchè era tornato sempre un mio familiare da Milano. Dal 2 marzo ho ridotto al minimo i contatti con tutti” ha aggiunto. Ho solo prestato servizio di volontariato proprio per il Covid 19. I contatti considerati stretti sono solo i miei famigliari già in isolamento fiduciario. Il 32enne ha rimarcato nel post di non aver frequentato alcun locale o ristorante e di non essere stato in pubblico per precauzione”.

Dopo aver avvertito malessere e febbre dalla sera del 10 è ricoverato. Ha poi dichiarato di credere che il suo contatto a rischio sia stato i 5 marzo con un suo famigliare tornato in Molise e non il primo marzo. Criticando la violazione della sua privacy e definendo aggressiva e spropositata la reazione nei suoi confronti ha concluso dicendo di stare bene e che i contatti stretti stanno tutti in isolamento e quelli indiretti in isolamento fiduciario e che è vero che lui il primo caso confermato a Campobasso.

Solo sabato notte sono rientrati in tanti da Milano in tutto il sud. In migliaia. Da fonti Asrem e della Regione circa 400 si sono segnalati in questi giorni.

“Dei sei tamponi esaminati oggi – ha fatto sapere Florenzano, 5 sono risultati negativi e uno positivo”. E’ salito dunque a 16 il numero dei positivi molisani al coronavirus. Al momento 3 sono in Terapia intensiva, 4 in Malattie infettive e 9 in isolamento. In più l’anziano di Sesto Campano morto allo Spallanzani di Roma. Dall’autopsia è emerso che il suo quadro clinico era ampiamente compromesso, poi in aggiunta è arrivato il Covid 19 e il decesso è avvenuto principalmente per infarto del miocardio.