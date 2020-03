Pozzilli. Neuromed, rafforzate le misure per evitare contatti. Visite urgenti confermate

Sin dall’inizio dell’emergenza – già dal 24 febbraio scorso – al Neuromed di Pozzilli ci si è messi all’opera per garantire la massima sicurezza ai pazienti e agli operatori della clinica. I servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti sono stati rinforzati, mentre per evitare il più possibile contatti tra le persone sono stati creati dei percorsi differenziati. Con il passare dei giorni le misure preventive sono state ulteriormente rafforzate. Le visite ambulatoriali differibili sono state sospese, mentre quelle più urgenti restano confermate, ma sempre con la massima cautela e con le necessarie protezioni. Gli specialisti restano comunque a completa disposizione dei loro pazienti. Possono sempre essere contattati per qualsiasi esigenza, sia al cellulare sia attraverso il centralino. Le visite dei familiari ai pazienti sono consentite solo se strettamente necessario e in ogni caso in stanza si entra uno alla volta. In ogni angolo della clinica è possibile trovare i dispenser di gel igienizzanti per pulirsi le mani. Con i fatti e con le parole il messaggio del Neuromed, rilanciato anche attraverso i social, è chiaro: “Occorre ridurre al minimo la compresenza con altre persone”. Sarà sicuramente un periodo difficile, “ma con i giusti accorgimenti si può arginare in breve tempo questa epidemia”. Gli utenti – va detto – stanno rispettando con grande senso di responsabilità le disposizione della clinica di Pozzilli. L’invito è quello di continuare così fino alla fine dell’emergenza. In caso di necessità il Neuromed ha inoltre assicurato la disponibilità di posti letto in terapia intensiva. Cosa che sta già avvenendo, proprio per evitare sovraffollamenti al Cardarelli di Campobasso, l’unico ospedale molisano che si sta occupando di coronavirus.