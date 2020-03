Poliambulatorio di Trivento, sospesi i prelievi di routine e tutte le visite mediche. Coronavirus, appello di Corallo: insieme e solo insieme ce la faremo

Poliambulatorio “Rita Fossaceca” di Trivento, sospesi i prelievi di routine e tutte le visite mediche. Dopo la disposizione del direttore generale ASReM, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il poliambulatorio trignino, che raccoglie una vasta utenza proveniente dai comuni limitrofi, ha dovuto adeguarsi. Come tutti, d’altronde, dopo l’ultimo decreto del presidente Conte. Un’atmosfera surreale, quella della serata di ieri 10 marzo, con saracinesche abbassate, centri commerciali con aperture filtrate e pochissima gente in giro. Un vero e proprio coprifuoco che rimanda ad eventi bellici di altri tempi. Un periodo di sacrifici, al quale siamo chiamati tutti, a stravolgere le nostre abitudini, considerato che è il rimedio più efficace al contagio. Di questo avviso è il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, “stiamo vivendo un periodo eccezionale, che forse non avremmo mai immaginato di dover affrontare e per questo siamo chiamati tutti alle nostre responsabilità. Dobbiamo attenerci a quanto disposto in ordine nazionale – aggiunge Corallo – solo in questo modo supereremo l’emergenza che non va presa in nessun modo sotto gamba. Insieme e solo insieme ce la faremo. Il dato molisano sui casi positivi ci conforta, rimane sostanzialmente circoscritto e questo è ancora uno stimolo in più per avere una condotta responsabile”.