Nuoto, H20 Sport stop alle attività

L’ H2O Sport ha provveduto a sospendere tutte le attività nelle piscine dove opera ( Campobasso, Termoli, San Giuliano di Puglia e Vasto). Ferme le attività è tempo di bilanci e sperando in una pronta ripresa anche di nuovi obiettivi per l’H20 Sport Campobasso che da alcuni anni ha investito sul settore della Pallanuoto. Due squadre giovanili che si stanno ben comportando nei tornei di appartenenza, l’under 13 e l’under 15 con all’orizzonte la possibilità di intraprendere una collaborazione con la squadra di Lanciano e quindi prendere parte nella prossima stagione anche ad un torneo assoluto, quello di Promozione. L’H2O Sport, oltre alla squadra agonistica di nuoto che riserva tantissime soddisfazioni, raccoglie consensi con il gruppo della pallanuoto che sta portando, grazie ai giovani, diverse soddisfazioni e punta sicuramente in alto nel prossimo futuro.