La Molisana dona tre ventilatori polmonari al blocco della Terapia intensiva del Cardarelli

Tre ventilatori polmonari sono stati acquistati dal pastificio La Molisana e destinati al blocco operatorio della Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. La somma spesa per l’acquisto si aggira sui 99mila euro. «In un momento così difficile per il nostro sistema sanitario e per la nostra comunità abbiamo pensato di essere d’aiuto acquistando materiale di stretta necessità per il nostro ospedale – ha detto la famiglia titolare del pastificio –. Speriamo vivamente che presto tutto si risolva nel migliore dei modi e che rientri il prima possibile questo stato di paura che tutti stiamo vivendo. Siamo fiduciosi che insieme usciremo da questa criticità per ripartire con slancio e determinazione riappropriandoci delle nostre vite»