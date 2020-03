Isernia, via alla sistemazione delle fontane pubbliche

L’assessore comunale al decoro urbano, Domenico Chiacchiari, informa che sono in corso i lavori di rifacimento di due fontane pubbliche con vasca, quella che si trova all’interno del ‘Parco dei giovani ricercatori’, in via Libero Testa, e quella di San Francesco, di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, in piazza Veneziale.

«Gli interventi dureranno circa un mese – ha detto Chiacchiari – e prevedono la sistemazione della fontana di via Testa e la collocazione nel ‘Parco dei giovani ricercatori’ di un tiglio, in sostituzione dell’albero pericolante che abbiamo dovuto abbattere di recente.

La fontana di piazza Veneziale – ha aggiunto l’assessore – verrà riordinata e sarà rifatto l’impianto elettrico per gli irroratori idraulici, con la sostituzione delle quattro pompe fuori uso».

In argomento, l’area tecnica comunale invita al rispetto dei due cantieri, giacché sono stati oggetto di abbandono di rifiuti e materiali di scarto da parte di sconosciuti.