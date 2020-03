‘Io resto a casa’, tutte le regole da seguire per contrastare il diffondersi del Covid 19

Io resto a casa. E’ lo slogan con cui il governo e non solo hanno lanciato per contrastare il diffondersi del Covid19. In tantissimi, a giudicare dal deserto che si vede in giro, hanno aderito. Ma in questi giorni difficili, che cosa si può fare e in che modo.

Chi deve spostarsi per lavoro o per motivi urgenti deve compilare un modulo di autocertificazione, che si può scaricare dal sito del ministero dell’interno, e portarlo con sé. Va esibito in caso di controllo. Quattro le motivazioni valide: lavorative, necessità, motivi di salute, ritorno a casa. Chi mente viene denunciato.

Se si era in vacanza, il ritorno al proprio domicilio è consentito. Ma l’invito è interrompere il prima possibile la vacanza.

Lo stato di necessità è consentito, ma ci si deve affidare al buon senso. Se piove nella casa al mare ci si può muovere, ma ogni spostamento deve essere compatibile con il criterio di estrema urgenza. Portare i bambini a trovare i nonni può essere evitate, a meno che esigenze lavorative non costringano i genitori a lasciare i propri figli ai nonni. Ma si può andare a trovare un familiare solo nel caso in cui abbia bisogno di assistenza.

Capitolo spesa, uno dei più controversi. Il governo ha più volte ribadito che non c’è alcun bisogno di fare scorte. Intanto, in alcuni supermercati sono stati presi d’assalto i beni di prima necessità: latte, farina, zucchero. Altri, con maggiore oculatezza e senso di responsabilità, hanno imposto un tetto massimo all’acquisto di quei beni. L’indicazione resta quella di limitarsi alla spesa alimentare, meglio se nel punto vendita più vicino a casa, e a limitare il superfluo. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, con le regole da seguire per evitare contatti. Ma si può ordinare una pizza da casa e farsela consegnare a domicilio, evitando il contatto con il fattorino.

In alcuni paesi, i più giovani si sono organizzati per andare a fare la spesa agli anziani. Gli uffici postali e le banche sono aperti, con gli ingressi contingentati. Si può andare a correre, ma bisogna farlo da soli, mantenendo la distanza di sicurezza. Stesso discorso vale per la bicicletta e per le attività sportive che possono essere effettuate all’aperto.