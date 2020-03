Emergenza Coronavirus, fermate parziali allo stabilimento Fca di Termoli: il comunicato ufficiale

Si è riunito nella mattinata di oggi il comitato esecutivo di stabilimento congiunto con la Rls, alla presenza del nuovo direttore e di tutto il team direzionale. Il comitato esecutivo e la Rls di Uilm-Fim-Ugl-Fismic ha chiesto di fermare lo stabilimento così come ha già fatto in quelli di carrozzeria. L’azienda ha dichiarato l’impossibilità di chiudere il plant ma metterà in atto fin da subito tutte le misure in campo, così come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio, effettuando parziali fermate con le seguenti misure.

Motore 8v. Montaggio fermo dalle 6 di giovedì 12 marzo alle 6 di lunedì 16 marzo. Premontaggio lavora regolarmente.

Motore 16v. Montaggio e lavorazione 8v e 16v fermo dalle 6 del 12 marzo alle 22 dello stesso giorno. Ute 121 e collegati (lavorazione 16 v) lavora regolarmente.

Cambio C546 (M40) fermo nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo.

Le fermate del motore 8 e 16 valvole verranno coperte con Cds (contratto di solidarietà), mentre per i lavoratori del cambio C546 la copertura sarà garantita con par collettivo (così come previsto dal Ccsl). Le unità produttive del motore T4/V6 e del cambio C520 lavoreranno regolarmente in quanto nelle suddette aree nel rispetto del DPCM è garantito il distanziamento sociale.

Mensa: in via straordinaria/temporanea, a partire da lunedì 16 marzo, ci sarà la possibilità di fruire del servizio mensa a fine turno, con la possibilità per chi non volesse usufruirne di uscire alle ore 13.30/21.30/5.30 con la mezz’ora retribuita. Per chi usufruirà del servizio mensa ci sarà un cestino preconfezionato con alimenti imbustati ermeticamente e una bottiglia d’acqua. Verranno chiusi i beverini. Infine verrà garantito il servizio mensa ai lavoratori che effettueranno il turno centrale.

Servizi igienici. Verranno intensificati gli interventi di pulizia ordinaria/straordinaria con sanificazione di tutti i servizi igienici e con l’inserimento di saponi igienizzanti. Nei locali igienici per evitare assembramenti si potrà accedere massimo quattro lavoratori.

Area relax. Pulizia due volte a turno, con l’inserimento di dispenser igienizzanti. Nelle suddette aree si accederà per area di appartenenza, rispettando il divieto di assembramenti.

Il Comitato Esecutivo e le Rls di Uilm-Fim-Fismic-Ugl