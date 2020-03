Coronavirus, controlli del Nas negli esercizi pubblici e nelle farmacie in provincia di Isernia

I Carabinieri del NAS, da ieri stanno effettuando servizi in tutta la regione Molise finalizzati al rispetto delle regole stabilite dal DPCM 9 marzo 2020.

In particolare nella giornata di ieri sono stati controllati vari esercizi pubblici ad Agnone e Isernia, tra cui supermercati, bar, farmacie, banche ed altre attività commerciali.

Si è potuto così constatare che vi è rispetto delle prescrizioni-indicazioni come la chiusura degli asili e delle ludoteche, delle sale scommesse e dell’obbligo della distanza di sicurezza interpersonale.

Nulla è stato contestato. I militari del NAS che effettueranno quotidianamente analoghi controlli estendendoli anche alla verifica del rispetto di eventuali misure di quarantena presso l’abitazione o domicilio di persone soggette a tale provvedimento da parte dell’Azienda Sanitaria.