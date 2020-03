Coronavirus, a Campobasso apre la sala operativa della Croce Rossa

In seguito all’emergenza Coronavirus e viste le ultime disposizioni del Governo, a Campobasso la presidente del Comitato locale della Croce Rossa, Maria Rosaria Sasanelli, ha disposto l’apertura della sala operativa locale del Comitato Croce Rossa Campobasso, che si trova nella sede di Villetta Flora, tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. I volontari impegnati in questa iniziativa saranno a disposizione della popolazione, cercando di rispondere ad ogni possibile esigenza. Le utenze di riferimento sono: email c.o.cri.campobasso@gmail.com; telefono 0874/979299; telefono mobile 349/4925234 sia per chiamate che per Whatsapp.