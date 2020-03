Capracotta anticipa la misura invocata dal nord: chiusi bar, ristoranti e alberghi

Share on Twitter

Capracotta anticipa la misura invocata da alcune regioni del nord. Da oggi e per il momento fino al 24 marzo le attività di ristorazione e di agriturismo, i bar, gli alberghi e i B&B del paese altomolisano resteranno chiusi. La decisione è stata presa dal sindaco Candido Paglione. “Gli operatori non hanno avuto dubbi, fornendo una grande prova di maturità – ha spiegato il sindaco nell’annunciare la decisione -. È il segno – ha proseguito – che la comunità di Capracotta, nonostante sia un comune turistico, che vive anche di commercio, è particolarmente sensibile e vuole fare la propria parte per provare ad arginare la diffusione del contagio da Coronavirus”. Ovviamente vengono assicurati i servizi essenziali.