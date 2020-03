Calcio a 5 diversi giocatori del Cln Cus Molise tornano in patria

Tutto il mondo del futsal è in fermo come ogni attività sportiva. Ricordiamo che in riferimento all’emergenza sanitaria da Covid-19, la Divisione Calcio a 5 ha disposto la sospensione immediata di tutte le attività dei campionati nazionali fino al 3 aprile 2020. In tale ottica le società del capoluogo, Cln Cus Molise e Chaminade Calcio hanno stoppato gli allenamenti delle formazioni delle prime squadre, delle squadre femminili, del settore giovanile (under 19) e di entrambe le scuole calcio. Giusto così per fronteggiare l’emergenza, programma di allenamento personalizzato per ogni tesserato. Gli atleti da casa stanno svolgendo programmi personali per mantenere la condizione atletica in vista della ripresa, si spera a questo punto, delle attività. Intanto la novità riguarda i tesserati stranieri del Cln Cus Molise. La società dell’ateneo ha accolto favorevolmente le richieste di tornare in patria da parte dei tesserati di altra nazionalità. Nella fattispecie, i brasiliani De Lucia, DeBetio e Gava e lo slovacco Turek.

Il timore di non poter tornare a casa per diversi motivi personali, anche a distanza di tempo, ha spinto i ragazzi a chiedere alla società di poter rientrare anticipatamente nelle rispettive nazioni. Ad esempio Debetio convolerà a nozze il prossimo mese di giugno, da qui la preoccupazione di un blocco delle frontiere e non poter tornare in Brasile anche a distanza di tempo. La società d’ateneo ha accolto le richieste dei giocatori, favorendo in ogni modo le modalità per il rimpatrio acquistando i biglietti per l’aereo. I ragazzi al momento non possono partire per il blocco dei voli, la situazione è in evoluzione. Discorso diverso per Vojto Turek, il ragazzo slovacco, ammesso che riesca a tornare in patria, tornerà alle dipendenze di Sanginario appena le attività ripartiranno, discorso diverso per i tre giovani carioca che nel momento in cui dovessero riuscire a partire tornerebbero in Italia solo nella prossima stagione. Chiaramente l’intento del Cln Cus Molise non è quello di smobilitare la rosa, assolutamente. Non si poteva non tener conto della richiesta dei tesserati, anche spaventati dall’emergenza che stiamo vivendo in Italia. Aggiungiamo che la situazione che sta vivendo il Cus Molise è la stessa che stanno affrontando diverse società di serie A1 e A2, anche del torneo di serie B. La problematica si è estesa a tutto lo stivale del mondo del futsal, con le società che stanno accogliendo le varie richieste dei giocatori. Come detto la situazione è in evoluzione, al momento i giocatori non possono partire, dunque nelle prossime ore ci saranno novità in tal senso. Da parte della società cussina la volontà di chiudere nel migliore dei modi la stagione agonistica e garantire al massimo la regolarità del finale di campionato.