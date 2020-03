Azione di contrasto alla diffusione del Coronavirus, il sindaco di Torella del Sannio invita la cittadinanza al rispetto delle disposizioni. I decreti del presidente del Consiglio dei Ministri si ripetono con l’obiettivo principale di contenere il contagio e di dare ossigeno alle attività produttive. Nel merito, il sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi, invita la cittadinanza al rispetto di tutte le disposizioni emanate dalle Autorità per evitare assembramenti e a tenere comportamenti di buon senso che produrranno benefici a favore di tutta la collettività, oltre che per lì individuo semplice. Inoltre, il primo cittadino ha disposto un intervento di sanificazione presso tutte le strutture comunali, per il giorno venerdì 13 marzo, e precisamente saranno interessate: il plesso scolastico (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado); la casa comunale; la palestra comunale di via S. Pertini; la palestra comunale via Roma; la sala convegni; l’ambulatorio guardia medica; la caserma carabinieri; la caserma forestale. Infine, Lombardi comunica che gli uffici comunali resteranno aperti solo per il disbrigo di pratiche assolutamente urgenti, per cui la popolazione è invitata a non recarsi presso la sede comunale per questioni risolvibili telefonicamente o tramite posta elettronica. In ogni caso è consentito l’accesso ridotto, una sola persona per volta.