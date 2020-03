Viaggio al nord, il sindaco di Agnone Marcovecchio si mette in quarantena

Il sindaco di Agnone, Lorenzo Marcovecchio, dopo essere tornato da un viaggio al Nord, ha deciso di mettersi volontariamente in quarantena insieme al resto della famiglia: “Non siamo stati nelle zone a rischio. Tuttavia, vista la particolare situazione, e visti anche gli appelli che noi sindaci facciamo alla popolazione, mi è sembrato giusto e doveroso dare il buon esempio e tutelare noi stessi e le persone che ci circondano”. Attualmente ad Agnone la situazione è questa: “Non dico che c’è incertezza, ma è uan situazione nuova. Ci stiamo organizzando. Insieme al Comune sono all’opera anche le associazioni. Le disposizione date dal Governo vanno rispettate per non aggravare ulteriormente la situazione del sistema sanitario nazionale. Cerchiamo di dare risposte alla cittadinanza e di venire in loro aiuto. Ai cittadini ricordo di restare a casa. Certo, si tratterà di fare sacrifici, ma è giusto farlo, con la consapevolezza che si sta facendo qualcosa per se stessi e gli altri”