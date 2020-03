38 second read

Uffici Inps temporaneamente chiusi per operazioni di sanificazione

L’Inps comunica che, per consentire l’esecuzione di operazioni di sanificazione per l’emergenza Coronavirus, è stata disposta la chiusura temporanea degli uffici delle seguenti sedi: Direzione regionale Molise/Direzione provinciale INPS Campobasso l’11 e il 12 marzo 2020; Direzione provinciale INPS Isernia il 12 marzo 2020. Per le stesse motivazioni oggi, martedì 10 marzo, è stata chiusa l’agenzia territoriale di Termoli.