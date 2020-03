Proteste nelle carceri di Campobasso e Larino, detenuti incendiano materassi

Una colonna di fumo nero esce dall’edificio di via cavour. Dalle finestre si sentono urla di protesta. Scoppia poco dopo le 9 del mattino e dura alcuni minuti la protesta dei detenuti al carcere di campobasso che scatta il giorno dopo quella di larino. Nel centro della città è il caos, il fumo che si alza spaventa gli abitanti. Polizia e carabinieri chiudono tutte le strade attorno al penitenziario e il traffico va in tilt. Sul posto arrivano i vertici di polizia e carabinieri, c’è il questore Giancarlo Conticchio. Arriva anche il direttore dei penitenziari di Campobasso e Larino Rosa La Ginestra che riferisce di proteste pacifiche. I detenuti chiedono di avere contatti con i loro familiari, la direzione conferma che ci saranno più telefonate e un contatto via Skype. Una richiesta quest’ultima che i detenuti ribadiscono in una mail inviata al referente regionale dell’associazione Antigone Gian Mario Fazzini nella quale spiegano le ragioni della loro protesta.