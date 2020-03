40 second read

Medico del Veneziale sottoposto al tampone Covid 19. Allarme in ospedale

Ospedale Veneziale in allarme in attesa dell’esito del tampone eseguito su un medico della struttura sanitaria isernina che presentava sintomi simili a quelli del Coronavirus. Nel frattempo l’Asrem starebbe predisponendo le operazioni di sanificazione dell’intero ospedale. A riferirlo a Telemolise il presidente della Regione Donato Toma. Il responso del test atteso per le prossime ore.

seguono aggiornamenti