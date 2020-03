Isernia. Palazzo di giustizia chiuso al pubblico, si entra solo per le urgenze

Share on Twitter

Share on Facebook

Il presidente del tribunale di Isernia, Enzo Di Giacomo – d’intesa con il procuratore capo Carlo Fucci e il presidente dell’ordine forense Maurizio Carugno – ha ulteriormente rafforzato le misure di sicurezza, disponendo la chiusura al pubblico del palazzo di giustizia e delle cancellerie “contenzioso civile” e “lavoro/previdenza”.

L’accesso alle altre cancellerie e segreterie civili e penali viene ridotto a due ore al giorno, dalle 11 alle 13. Alla sede del consiglio dell’ordine forense si può accedere solo dalle 9 alle 11. In ogni caso gli ingressi saranno limitati a tre persone per piano, mentre gli addetti alla vigilanza misureranno la febbre con il termometro a distanza. Si dovranno naturalmente rispettare le distanze di sicurezza tra le persone di almeno due metri. Il tempo massimo di permanenza in tribunale è di 15 minuti.