Iorestoattivodacasaedono, gruppo di giovani molisani lancia raccolta di fondi online

Iniziativa di un gruppo di ragazzi molisani che ha deciso di impegnarsi per contrastare l’emergenza sanitaria che sta mettendo alle strette il nostro paese. “Medici e direttori sanitari – fanno sapere i promotori – hanno accolto a braccia aperte la nostra iniziativa. Adesso tocca a noi fare del nostro meglio, anche una piccola donazione può fare la differenza. Il tutto verrà fatto con la massima trasparenza e ci saranno continui aggiornamenti sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Con i fondi raccolti procederemo all’acquisto diretto di tutto il materiale sanitario che ci è stato indicato dalle autorità competenti con cui abbiamo avuto modo di confrontarci in questi giorni e ringraziamo da subito per la disponibilità mostrata. Vi invitiamo a donare, pubblicizzare la nostra iniziativa e rimanere attivi per il nostro Molise… anche da casa! Ora si può, si deve, uniti”.

Francesco, Marco, Michele, Raffaele, Pasqualino, Michele, Luca, Antonino

