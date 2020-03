Il pendolo del Covid-19

- Salgono a tre i casi accertati di Coronavirus in Ciociaria. Dopo l’emergenza scattata a Fiuggi (con i primi due casi, uno dei quali asintomatico emerso nella tarda mattinata ieri) anche a Cassino un uomo di ottant’anni, residente a Sesto Campano in provincia di Isernia, ricoverato al San Raffaele è risultato positivo al test del Covid-19. E’ scattato l’isolamento domiciliare (per 14 giorni), per i dipendenti che sono stati a contatto con il paziente e la sanificazione degli ambienti. Nessun tampone per i dipendenti. Quella di ieri è stata un’altra giornata convulsa con l’Asl in prima linea e l’attivazione d’urgenza delle procedure di sorveglianza epidemiologica. Tanta, tanta paura tra la gente che ha seguito passo passo l’evolversi dell’emergenza Coronavirus. L’anziano ricoverato al San Raffaele da alcune settimane per problemi respiratori, nel tardo pomeriggio di martedì, ha avuto i primi sintomi: febbre alta e dispnea (vale ad dire difficoltà respiratoria). Subito i medici del San Raffaele hanno avuto il sospetto che potesse trattarsi di un contagio da coronavirus, ed è stata avviata la procedura e il conseguente tampone, inviato, nella serata di martedì, all’Istituto Spallanzani di Roma. Un caso sospetto, l’ennesimo, che però, non è rimasto tale. La conferma della positività al Covid-19, infatti, è arrivata nel cuore della notte e, immediatamente, la direzione del San Raffaele di Cassino ha informato l’Asl di Frosinone e di conseguenza la Prefettura. Poche ore dopo, a bordo di un’ambulanza, l’anziano molisano è stato trasferito nella terapia intensiva dell’ospedale Spallanzani ed ora viene costantemente monitorato: le sue condizioni di salute sono stabili. E’ partito anche l’accertamento per capire come sia potuto avvenire il contagio. Nel giro di poco si è appreso che l’uomo sarebbe stato contagiato dopo la visita, avvenuta al San Raffaele il 23 febbraio scorso, di un parente (non residente a Cassino), autotrasportatore appena rientrato da Modena. Il San Raffaele di Cassino ha adottato tutte le precauzioni previsti dal protocollo epidemiologico, con l’individuazione dei dipendenti venuti a contatto con l’anziano, tutti posti in isolamento domiciliare, e la santificazione degli ambienti. “La direzione in relazione all’identificazione di un degente positivo al Coviud-19 - ha fatto sapere il San Raffaele -, comunica che, in accordo con i dirigenti del servizio Igiene e Sanità Pubblica, sono stati messi in atto tutti i provvedimenti previsti della normativa per garantire la sicurezza dei degenti, dei visitatori e del personale sanitario. L’attività di ricovero e cura dei reparti e degli ambulatori non interessati dal contatto con il paziente sorgente continuano quindi normalmente e in totale sicurezza”. La struttura sanitaria, quindi, non è stata chiusa e, continuerà a svolgere la propria attività adottando le misure di sicurezza (mascherine e dispenser all'ingresso per sanificare le mani), che, già dall’emanazione dell’ordinanza regionale erano state predisposte. “Sono giornate - ha spiegato il sindaco di Cassino Enzo Salera - in cui dobbiamo avere tutti grande attenzione, mantenendo la calma e seguendo quanto ci viene indicato dalle autorità quali l’Asl regionale e la Prefettura. Dopo il caso registrato all'ospedale San Raffaele di Cassino siamo in continuo contatto con la Prefettura per gli eventuali provvedimenti che dovranno essere presi”. Nessuno stop alle udienza al Tribunale di Cassino, come chiesto degli avvocati, con il presidente dell’ordine Forense, l’avvocato Gianluca Giannichedda. Il Presidente del Tribunale Massimo Capurso ha invitato i giudici a concedere, nei casi possibili, i rinvii delle udienze. Vincenzo Caramadre