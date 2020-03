Coronavirus, negativi anche altri 40 tamponi effettuati al San Timoteo di Termoli. La mappa del contagio aggiornata

Sono negativi i risultati di altri quaranta campioni effettuati nei giorni scorsi all’ospedale San Timoteo di Termoli. Questi test si aggiungono ad altri trentotto già verificati e negativi al coronavirus. Ora continuano le procedure per ultimare i trasferimenti dei pazienti affetti da altre patologie e necessari per poter sanificare il presidio sanitario e riprendere l’attività nella struttura dove si prevede una tenda per il pre-triage.

Si susseguono anche le richieste di vari sindaci del Basso Molise per riattivare il Pronto Soccorso del Vietri di Larino e degli spazi del presidio sanitario frentano.

La mappa aggiornata del contagio in Molise comprende quattordici casi positivi oltre all’anziano di Sesto Campano morto allo Spallanzani a Roma. Tre persone sono in terapia intensiva, quattro ricoverate nel reparto di malattie infettive e sette in quarantena.

Sono, invece, 222 le persone in isolamento a domicilio e 243 in sorveglianza.

Intanto, il paziente di 64 anni di Montenero di Bisaccia ricoverato a Campobasso è rientrato a casa giudicato clinicamente guarito e dove resta in regime di isolamento domiciliare. In ospedale, in terapia intensiva, c’è la moglie di 61 anni in condizioni stabili mentre era stata già dimessa la donna di 74 anni, una familiare, che era stata ricoverata per il Covid-19.