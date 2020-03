Coronavirus, muore un uomo di 51 anni di Campobasso rientrato dal lodigiano. Atteso il tampone

E’ arrivato al pronto soccorso nella notte, in difficoltà respiratoria, trasportato dal 118. Dopo qualche ora è deceduto. All’uomo di 51 anni, sembra originario di Duronia residente a Campobasso, non censito tra i controllati, quelli in quarantena e quelli rientrati dalle zone rosse, è stato effettuato il tampone.

Per il momento il fatto che fosse affetto da Coronavirus è solo un sospetto determinato dal fatto che aveva lavorato a Bergamo e che sia arrivato in evidente crisi respiratoria.

Fonti interne all’Asrem riferiscono anche la circostanza che la persona deceduta avesse anche la tonsillite, una patologia non riconducibile al Covid19. Per questo, nelle prossime ore, sarà decisivo l’esito del tampone prelevato sul corpo del 51enne. Nel frattempo è già in corso la ricostruzione dei suoi ultimi spostamenti e delle persone con le quali è entrato in contatto.

Intanto, il governatore Toma ha riferito che il numero dei contagiati, al di là della vittima di oggi, è rimasto invariato. Quindi restano tre le persone in terapia intensiva, alle quali si era aggiunta la persona poi deceduta, 5 nel reparto di malattie infettive e 7 in isolamento domiciliare.

L’ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri, entrata in vigore da stamattina, che rende l’Italia un paese protetto, come ha dichiarato in nottata il premier Giuseppe Conte, dovrebbe limitare al massimo quella che è stata definita in un primo momento la fuga dal nord. E con gli spostamenti non più fuori controllo le possibilità di contagio sarebbero di certo più ridotte. Anche in Molise le istituzioni fanno appello al buon senso dei cittadini a rispettare le regole imposte. Io resto a casa, lo slogan ormai diventato l’antagonista numero uno del Covid19.