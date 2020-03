Coronavirus, migliora e torna a casa l’uomo di 64 anni di Montenero di Bisaccia

Ci sono novità per una delle tre persone di Montenero di Bisaccia risultate positive al Coronavirus. Il paziente di 64 anni ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso è rientrato a casa con un quadro clinico molto migliorato e dove resta in regime di isolamento domiciliare. In ospedale, in terapia intensiva, resta la moglie di 61 anni in condizioni stabili mentre era stata già dimessa dal presidio del capoluogo la donna di 74 anni, una familiare, che era stata ricoverata per il Covid-19.