Coronavirus: appello dell’Usb per la sanità molisana, Calce: “Invertire la rotta”

Riguardo l’emergenza coronavirus è intervenuto il Segretario regionale della USB, Unione Sindacale di Base, Sergio Calce. “La Sanità italiana è nuda – ha detto – dopo che l’epidemia causata dal coronavirus SARS-CoV-2 ha stracciato gli ultimi veli. Decenni di tagli, privatizzazioni e precariato hanno prodotto il quadro desolante sotto gli occhi di tutti: quello di un Servizio Sanitario Nazionale che, nonostante gli sforzi sovrumani degli operatori, vacilla sotto i duri colpi di un’emergenza senza confini”.

L’Unione Sindacale di Base, in sostanza, afferma di prendere atto del fallimento e invita a invertire la rotta. “Perché la salute degli italiani – ha continuato Calce – non si affida alla fortuna, soprattutto in tempi di coronavirus. Le dichiarazioni del Presidente della Regione Molise, che – ha detto ancora il sindacalizta – qualche giorno fa affermava che non c’era bisogno di aumentare i posti letto e di non ripristinare i presidi ospedalieri di Larino e Venafro, rispondono alla domanda dei cittadini, al loro grido: come ci si può curare? Il personale medico sta facendo turni massacranti in un momento di unità collettiva e non si può accettare che nel reparto di medicina dell’ospedale Cardarelli non c’erano le condizioni minime di pulizia bagni senza sapone e disinfettante”.

La USB annuncia che insisterà fino a quando ci sia un piano straordinario di assunzioni, messa in sicurezza di operatori sanitari e utenti con la fornitura di DPI e attrezzature necessarie, aumento dei posti letto in terapia intensiva.

“Ciò che ci possiamo augurare e per cui dobbiamo lavorare è – ha concluso Calce – che questa emergenza sanitaria finisca presto e possa tornare tutto alla normalità, con presidi ospedalieri sempre più efficienti”.